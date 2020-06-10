Адвоката Джавадова строго предупредили

Как известно, в связи с событиями на территории жилого массива в Ясамальском районе Баку был задержан, а затем отпущен на свободу местный житель Керим Сулейманлы. На основе заключенного договора юридическую помощь ему оказывает адвокат Джавад Джавадов. Об этом haqqin.az сообщили в Коллегии адвокатов.

9 июня Джавад Джавадов, словно выступая в роли журналиста, взял интервью у Керима Сулейманлы, которое затем распространил в социальных сетях, тем самым доведя до сведения общественности одностороннюю и неподтвержденную информацию о якобы незаконных действиях в отношении К. Сулейманлы после его задержания. Тем сам действия Джавада Джавадова противоречили требованиям закона «Об адвокатской деятельности» и «Правилам поведения адвокатов».

В связи с этим Джавад Джавадов был приглашен в Президиум Коллегии адвокатов, где с ним была проведена соответствующая беседа. Джавад Джавадов был предупрежден о необходимости соблюдения требований законодательства и в случае повторения подобных действий, будут приняты более серьезные меры.