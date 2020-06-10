Мужчина завещал миллионы спасшим его слонам

Житель индийского штата Бихар завещал половину своего имущества двум слонам, которые неоднократно спасали ему жизнь. Об этом сообщает издание NDTV.

Ахтар Имам много лет работал в слоновьем заповеднике. Он управляет некоммерческой организацией по защите этих животных. Имам решил завещать принадлежащую ему землю стоимостью несколько десятков миллионов рупий двум слонам — 15-летнему Моти и 20-летнему Рани.

Он рассказал, что слоны много раз спасали его от нападений местных головорезов. «Животные верны, в отличие от людей. Я не хочу, чтобы после моей смерти они осиротели», — подчеркнул он.