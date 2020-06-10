Радиочастоты Карабаха и Нахчывана остались у Азербайджана договоренность с Арменией
Армения и Азербайджан договорились «разделить» радиочастоты на границе, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян в ходе обсуждения выполнения бюджета за 2019 год, сообщают армянские СМИ.
«При сотрудничестве с Международным союзом электросвязи в Женеве в 2019 году прошли три встречи с Азербайджаном», – отметил Аршакян.
По его словам, темой обсуждения стали проблемы, которые возникают с частотами на границе. До сих пор переговоры проходили безрезультатно, стороны не могли договориться, какие частоты будет использовать Армения, а какие – Азербайджан.
«Однако три последние встречи дали результат. Достигнута договоренность о 134 частотах, и сейчас они свободно используются нами», - сказал армянский министр.
Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН.
В свою очередь, как сообщили haqqin.az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, соответствующие радиовещательные станции Азербайджана зарегистрированы на международном уровне и регистрация этих радиовещательных станций Азербайджана в Международном союзе электросвязи (МСЭ) обеспечена, несмотря на протесты армянской стороны.
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики предприняло необходимые меры для международной регистрации радиовещательных станций страны с целью обеспечения их устойчивой работы.
В Женеве с 2019 года в разное время проходили обсуждения с участием руководящих лиц и специалистов МСЭ. В ходе обсуждений специалистам МСЭ и противоположной стороне на основе технических отчетов было доказано, что радиовещательные FM-станции, представленные Азербайджаном в Международный союз электросвязи для регистрации (за исключением Нагорного Карабаха, вся территория страны, включая территорию Нахчыванской Автономной Республики), не создают помехи для армянских вещательных станций.
В результате необоснованные протесты со стороны Армении были отозваны и обеспечена регистрация этих радиовещательных станций Азербайджана в МСЭ.
Отметим, что в последние годы обращения Азербайджана в Международный союз электросвязи для международной регистрации радиовещательных станций страны с целью их устойчивого функционирования бездоказательно оспаривались Администрацией связи Армении. Из-за этих необоснованных протестов радиовещательные станции Азербайджана не могли пройти регистрацию в МСЭ, что создавало препятствия для деятельности азербайджанской стороны.