Азербайджанский адвокат будет защищать Михаила Ефремова
Российского актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП будет защищать адвокат Эльман Пашаев, сообщил Trend руководитель службы по связям с общественностью международной юридической компании Elman Group Туран Ибрагимов.
Отмечается, что между сторонами сегодня был подписан контракт.
8 июня на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. Ефремов находился в автомобиле один. Водителя Lada с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Позднее он умер в больнице. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.