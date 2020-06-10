Сервис E-PUL и VİSA запустили QR платежи для клиентов LUKOİL

Для этого необходимо:

Скачать приложение E-PUL:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=az.epul.technopay.android

IOS: https://apps.apple.com/us/app/e-pul/id965770019?ign-mpt=uo%3D4

Зарегистрироваться и привязать карту к безопасному мобильному приложению;

После того, как оператор на кассе пробьет кассовый чек, отсканировать QR-код, установленный на топливной колонке;

В приложении отразится сумма, на которую вы попросили заправить автомобиль;

Оплата одним касанием автоматически списывается с вашей карты и вы можете просмотреть платежные операции в истории платежей приложения E-PUL;

На кассе также выдается чек для оператора об успешной оплате.

Преимущества данной услуги состоит в том, что оператору не нужно подходить к водителю с POS-терминалом для принятия оплаты. Иными словами, физический контакт сводится к минимуму, что важно в период пандемии, а пропускная способность увеличивается в разы.

«Несмотря на то, что в Азербайджане данный сервис недооценен и не пользуется большой популярностью, QR платежи предоставляют быстрые и гибкие платёжные решения торгово-сервисным предприятиям, позволяя им моментально принимать цифровые платежи от потребителей без необходимости инвестировать в POS-терминалы. Мы гордимся возможностью вместе с LUKOİL и транснациональной компанией VİSA первыми в Азербайджане представить потребителям данный инновационный сервис QR платежей, таким образом, способствовать дальнейшему переходу к цифровой экономике с меньшей зависимостью от наличных средств», - отметил Самир Насибов, генеральный директор платежного сервиса E-PUL - компания ООО “Paysis”.

"Для LUKOİL запуск проекта QR платежей - это очередной шаг для повышения удобства наших клиентов. Мы постоянно ищем возможности для разития, внедряем инновационные технологии для повышения оперативности в обслуживании. Теперь на АЗС LUKOIL вы можете заправить автомобиль топливом, не выходя из машины, с помощью приложения в смартфоне. Нам очень приятно, что будущее без очередей, большой стопки пластиковых карт и наличности мы приближаем в сотрудничестве с такими партнерами, как VISA и E-PUL, готовыми предложить инновационные решения и гибкий подход к подобным разработкам", - заявил генеральный директор "LUKOİL-Azerbaijan" Заур Джалилов.

Инновативные люди всегда выигрывают! С 11 июня каждый пользователь E-PUL и VİSA, купивший топливо в сети LUKOIL, при первой оплате посредством QR не менее 10 AZN получает скидку в размере 5 AZN.