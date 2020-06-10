Ильхам Алиев уволил генерала Натика Алиева в запас
Распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева начальник Главного медицинского управления Министерства обороны генерал-майор Натик Алиев освобожден от занимаемой должности и уволен в запас, сообщили haqqin.az в Минобороны.
Приказом министра обороны начальник Центрального клинического госпиталя ВС Азербайджана полковник медицинской службы Тофик Тагиев назначен на вышестоящую должность главного кардиолога Главного медицинского управления Министерства обороны.