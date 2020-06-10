Армянского ведущего в Ливане привлекут к суду за антитурецкие выпады
В Ливане направлен иск в суд в отношении ведущего Нехсана Тер-Арутюняна, допустившего в прямом эфире одного из местных телеканалов оскорбительные выпады в адрес Турции, передает Anadolu.
«Пропаганда ненависти на религиозной и этнической почве запрещены законодательством Ливана. Также недопустимы любые попытки раскола национального единства Ливана», - сказал адвокат Зияд Джаафил, обратившийся с жалобой в прокуратуру.
Копию текста жалобы адвокат разместил на своей странице в Facebook.
Позицию Джаафила поддержал другой ливанский адвокат Тарик Шендеб, также осудивший антитурецкую риторику армянского ведущего.
Накануне вечером ведущий Нехсан Тер-Арутюнян использовал оскорбительные выражения в адрес бывшего министра окружающей среды Ливана Виама Веххаба, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследия Османской эпохи.
Высказывания ведущего вызвали шквал недовольства в соцсетях.