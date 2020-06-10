Максимум почти за 9 лет: из-за пандемии взлетели цены на рис
Котировки фьючерсов на рис достигли максимума почти за девять лет после того, как пандемия коронавируса COVID-19 вызвала повышение спроса на зерновые.
За последние две недели цены на необработанный рис на американской бирже CME взлетели на 47% - до самой высокой отметки с ноября 2011 года, пишет The Wall Street Journal. Это сделало рис одним из самых быстро дорожающих среди важнейших сырьевых товаров.
Скачок был вызван резким ростом розничных продаж, когда потребители бросились запасаться товарами первой необходимости после введения режима самоизоляции. По данным Nielsen, в апреле-мае продажи риса в рознице выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Интерфакс.
Экспортные цены на рис в Азии растут даже после того, как крупные страны-производители (Индия и Вьетнам) сняли введенные в связи с пандемией запреты на его поставки за рубеж. Засуха стала причиной роста экспортных цен в Таиланде. Кроме того, Индия, второй по величине в мире производитель риса, испытывает нехватку контейнеров для его перевозки на фоне ограничений в работе портов из-за COVID-19.