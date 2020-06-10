Максимум почти за 9 лет: из-за пандемии взлетели цены на рис

Котировки фьючерсов на рис достигли максимума почти за девять лет после того, как пандемия коронавируса COVID-19 вызвала повышение спроса на зерновые.

За последние две недели цены на необработанный рис на американской бирже CME взлетели на 47% - до самой высокой отметки с ноября 2011 года, пишет The Wall Street Journal. Это сделало рис одним из самых быстро дорожающих среди важнейших сырьевых товаров.