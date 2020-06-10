TƏBİB: Результаты жесткого карантина увидим через 10 дней

Говорить о результатах введенного в конце прошлой недели жесткого карантинного режима говорить пока рано. Сказать что-либо по этому поводу можно будет как минимум через 10 дней. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Каждый день общественность информируется о статистике зараженных. Если в цифрах будет спад, каждый увидит результат. Надеемся, снижение все же будет наблюдаться", - заявила Я.Гараева.