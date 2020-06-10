В США резко упало число просящих пособие по безработице

В США количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, уменьшилось на 355 тысяч человек. Об этом говорится в отчете министерства труда США, пишет Интерфакс.

Таким образом, число обратившихся за пособием за указанный период составило 1,542 млн человек. Это минимальный показатель с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,897 млн, а не 1,877 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,55 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 1,58 млн.