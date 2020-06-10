Народный артист Азербайджана умер от коронавируса

Согласно информации, Теймур Мустафаев (1939 г.р.) поступил в лечебное учреждение «Ени клиника» с диагнозом двусторонней пневмонии COVID-19, острой дыхательной недостаточности, сердечно-легочной недостаточности, сахарным диабетом II типа (тяжелой формы), ишемической болезнью сердца в тяжелом состоянии и был помещен в реанимацию.

«Сразу после поступления пациент прошел соответствующее обследование и был подключен к ИВЛ. По назначению врача-инфекциониста его начали лечить от COVID-19. Несмотря на усилия врачей, 11 июня 2020 года в 15:30 была отмечена биологическая смерть», - сообщили в TƏBİB.