И Ирак повысил цены на нефть

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, поднял цены на поставки нефти в июле для Азии, Европы и США, сообщает Блумберг со ссылкой на документы Миннефти страны.

Так, стоимость сорта Basrah Light для азиатских клиентов выросла на $5,8 за баррель и теперь продается с премией в $1,25 к региональному бенчмарку. Это самый высокий рост цены с 2003 года. Смесь Basrah Heavy подорожала на $5,60 за баррель, благодаря чему дисконт по отношению к эталону сузился до 60 центов за баррель.

Цены для Европейского континента поднялись на $4,5 за баррель, для США - на 70 центов.

Страны ОПЕК+ на встрече 6 июня согласовали продление максимального уровня сокращения добычи, около 9,7 млн б/с до конца июля. Изначально такая квота действовала только на период мая - июня.