Опубликован рейтинг лучших спортсменов XXI века
Представлен рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века. Первое место занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию из США Майкл Фелпс.
На второй строчке — восьмикратный победитель Игр ямайский спринтер Усэйн Болт, тройку замкнул 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер.
На четвертом и пятом местах теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Коби Брайант. В десятку также попали гольфист Тайгер Вудс, футболист «Барселоны» Лионель Месси, Льюис Хэмилтон (автогонки), Валентино Росси (мотогонки). Десятое место занял нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.