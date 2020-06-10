Минобороны Азербайджана о взятых под контроль дорогах из Карабаха в Армению
В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«Выгодное стратегическое положение вынуждает противника тратить средства и строить новые дороги. Имеющиеся на вооружении азербайджанской армии огневые средства способны поражать военную инфраструктуру противника на всю глубину оперативного построения», - говорится в заявлении.
Напомним, что ранее глава сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян заявил о подготовке к строительству третьей автомагистрали из Армении на оккупированные территории Азербайджана. Строительство третьей дороги, которая соединит приаразские Джебраильский, Физулинский и Зангиланский районы с Арменией, должно расширить незаконное заселение враждебной страной этих районов, а также эксплуатацию плодородных сельскохозяйственных земель.