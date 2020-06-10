Трампу пригрозили военным переворотом

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах. Слова политика приводит CNN.

В ходе очередного интервью журналист поинтересовался у Байдена, думал ли он когда-нибудь о том, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах в ноябре, но при этом откажется признать их итоги и покинуть свой пост. В ответ бывший вице-президент заявил, что в таком случае освободить Белый дом Трампу помогут военные.

«Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома», — отметил Байден. Он добавил, что в американских Вооруженных силах многие выступают против попыток действующего президента превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой Трампа.