Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны

Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Пять крупнейших производителей алмазов накопили запасы драгоценностей на 3,5 миллиарда долларов. Сумма может увеличиться до 4,5 миллиарда долларов — треть их годового производства. Из-за карантина большинство ювелирных магазинов вынуждены были приостановить работу, поэтому ключевой канал продаж драгоценных изделий был закрыт. Кроме того, многие огранщики отказались работать, побоявшись заразиться коронавирусом.

В мае корпорация De Beers продала алмазов на 35 миллионов долларов, а за аналогичный период прошлого года — на 400 миллионов долларов. Компания вынуждена была отменить мартовскую распродажу драгоценностей, потому что покупатели не могли путешествовать и смотреть товар. De Beers изо всех сил старается привлечь клиентов и даже разрешила клиентам смотреть алмазы за пределами Ботсваны. Там проводятся аукционы для избранных клиентов, которых концерн отбирает сам, в их число входят, в том числе, Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co.