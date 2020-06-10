Известная в Азербайджане и за его пределами металлургическая компания Baku Steel Company выражает обеспокоенность относительно сложившейся на азербайджано-грузинской границе ситуацией. Об этом, в частности, говорится в письме генерального директора Baku Steel Georgia (грузинская дочка компании) Рустама Керимова в Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, которое отвечает за регулирование экономической деятельности в стране. Копия письма оказалась в распоряжении редакции haqqin.az.

Представляем вашему вниманию небольшу выдержку из данного письма. «На данный момент на границе вынуждены простаивать 10 фур с загруженным товаром арматуры для наших партнеров, крупных компаний LTD Tsitadeli и LLC Eurosteel. Мы, как и наши партнеры, несем потери и убытки. В связи с необоснованными претензиями к нашей продукции со стороны надзорных органов Грузии мы не можем доставить товар для своих конечных покупателей. А ведь эти компании являются крупными налогоплательщиками в Грузии. Стоит также отметить, что наша продукция пользуется большим спросом в Грузии и заслужила доверие покупателей своим высоким качеством».

Гендиректор отмечает, что Baku Steel Company LLC, являющаяся крупнейшим производителем металлопроката на Южном Кавказе, уже на протяжении 5 лет работает на грузинском рынке. И подчеркивает, что продукция компании полностью соответствует всем международным стандартам качества. При экспорте продукции деятельность компании ведется в соответствии с установленными международными правилами торговли, а также грузинским законодательством.

Азербайджанской компании известно, что с января 2019 года в Грузии введены новые регуляции, связанные с импортом в страну строительных материалов, в частности строительной арматуры. По этим регуляциям арматура должна соответствовать стандарту EN, в противном случае ее импорт в Грузию не допускается. Принимая во внимание новые регуляции, Baku Steel Company стала поставлять строительную арматуру в Грузию в соответствии со стандартом EN. При этом компания напоминает, что качество ее продукции неоднократно проверялось со стороны грузинских надзорных органов. В частности, была проведена экспертиза арматуры грузинским надзорным органом в Турецкой Республике, которая показала полное ее соответствие принятым в регуляцию стандартом EN. Кстати, копия этого документа приложена к письму.

«В связи с вышеуказанным мы не понимаем необоснованные претензии к нашей продукции со стороны надзорных органов Грузии. Подобные действия мешают нормальной работе компании, ее торговле с партнерами, создавая искусственные преграды. У нас есть обязательства перед нашими партнерами по своевременной отгрузке продукции. Но, к сожалению, на данный момент из-за этой непонятной ситуации мы вынуждены простаивать и нести убытки. Как, впрочем, и наши партнеры».

С учетом всего вышеизложенного азербайджанская сторона призывает незамедлительно допустить фуры на территорию Грузии – ее партнеры в этой стране должны своевременно получить свой товар.

Со своей стороны haqqin.az надеется, что данное письмо положит конец всем недоразумениям, возникшим по чьей-то халатности в отношениях между азербайджанским поставщиком и грузинскими компаниями. Госструктуры в нынешней сложной ситуации всеми силами должны способствовать развитию внешнеторговых отношений между двумя соседними странами, а не препятствовать им.