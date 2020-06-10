В Ливии нашли печь, в которой боевики Хафтара заживо сжигали пленных

В ливийской Тархуне нашли печь, в которой боевики Халифы Хафтара, предположительно, заживо сжигали пленных. Об этом заявил глава МВД Ливии Фетхи Башаги, передает «Анадолу».

По его словам, в этом же районе обнаружено несколько массовых захоронений. Ссылаясь на слова местных жителей, Башаги добавил, что «десятки заключенных были захоронены здесь заживо». Отмечается, что ливийские силовики задокументировали «зверские преступления незаконных вооруженных группировок с востока Ливии в городе Тархуна к юго-востоку от Триполи».

Боевики и сам Хафтар должны быть преданы международному суду, подчеркнул Башаги.