Ефремова допрашивали пять часов
В Главном следственном управлении МВД закончился допрос актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Допрос Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, продолжался пять часов. Сейчас актера везут домой.
Ранее сообщалось, что Ефремова доставили на новый допрос в полицию сразу по двум уголовным делам: о нарушении правил дорожного движения и о незаконном обороте наркотиков. После допроса должен быть решен вопрос о процессуальном статусе актера по делу о наркотиках.