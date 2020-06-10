Трамп раскритиковал прогнозы ФРС

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подверг критике экономические прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter, передает ТАСС.

Он считает, что "ФРС так часто ошибается". "У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из лучших за все время 2021 год", - написал глава государства. Он добавил, что в США в ближайшее время появятся вакцина и лекарство от нового коронавируса.

На пресс-конференции в среду председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о "сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего" американской экономики.

В последнее время Трамп стал реже критиковать действия ФРС и ее руководителя. Глава Белого дома в середине мая даже похвалил Пауэлла за его действия на этом посту.