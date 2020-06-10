В Азербайджане смягчили комендантский час

В Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяранском, Абшеронском, Сальянском, Кюрдамирском, Евлахском и Исмаиллинском районах с 00:00 14 июня до 06:00 часов 16 июня в режиме жесткого особого карантина разрешена деятельность по сбору сельскохозяйственной продукции в районах, а также в сфере орошения, неотложных ветеринарных и фитосанитарных услуг.

В связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление от 9 июня 2020 года «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима».