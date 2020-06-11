Резкое падение цен на нефть

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение и опустилась до 37,94 долларов США за баррель, что на 9,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи на 20:29 (бакинское время).

В то же время нефть сорта WTI теряет 10,3% и торгуется на уровне $35,68 за баррель.

По состоянию на 20:45 (бакинское время), нефть марки Brent немного отыграла падение и снижалась до 38,34 долларов США за баррель (-8,1%), а нефть сорта WTI - до 36,24 долларов США за баррель (-8,9%).