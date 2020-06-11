В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб Москвы в своем Telegram-канале.

Все пациенты имели подтвержденную пневмонию, а также положительный результат тестов на коронавирус. Возраст скончавшихся не уточняется. Всего с начала эпидемии в столице России скончались 3187 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начало массовой вакцинации от коронавируса возможно ближе к зиме. По словам главы города, над разработкой российской вакцины работают сразу несколько институтов, деятельность ведется в нескольких направлениях.