Икрам Нур, автор haqqin.az 11 июня 2020, 23:30

Иран снял все ограничения, введенные в связи с пандемией. Страна вновь удивила мир, отказавшись от режима самоизоляции, который был отменен после зафиксированного еще на прошлой неделе абсолютного антирекорда по числу заболевших. Нет, речь не идет о самоубийственной политике иранских властей и полного непонимания ими серьезности ситуации. Как раз наоборот – именно из-за серьезности ситуации в экономике Тегеран вынужден рисковать со здравоохранением.

«В сложившихся обстоятельствах у нас нет другого выбора — нет второго варианта. Мы вынуждены работать, наши заводы должны функционировать, магазины торговать, и по стране должны быть перемещения, пока это необходимо», - заявил в минувшую субботу президент страны Хасан Роухани. В его речи также впервые на моей памяти прозвучали и конкретные цифры потерь страны от американских санкций: бюджет Ирана ежегодно недополучает 50 миллиардов долларов. Сам же Роухани и уточнил: «50 млрд долларов означает 8 700 000 миллиарда риалов, то есть где-то два бюджета прошлого года». То есть та самая политика максимального давления на Тегеран, которую некоторые высмеивают, критикуют и называют неэффективной – лишила Исламскую республику 70% бюджетных поступлений! И улучшения ситуации не ожидается. Дошло до того, что Тегеран планирует сократить свое внешнее телевещание – в новостях из страны прошла информация, что в ближайшее время, возможно, будет приостановлена деятельность телеканалов «Аль-Алям» и «Пресс-ТВ», не исключено, что так произойдет и с рядом других общенациональных СМИ. Причина – задолженность перед иностранными спутниковыми операторами, которым нужно платить в долларах или евро, а вот как раз валюты Тегерану категорически и не хватает.

«Компенсировать эти потери очень сложно», - признал Роухани. При этом не забыв произнести традиционную мантру о стойкости иранского народа: «Любая другая страна мира уже давно бы встала на колени, тогда как Иран стойко противостоит вызовам». Вот по поводу стойкости и мужества иранцев вопросов нет, даже у самых злобных противников Тегерана они вызывают уважение. В публичных выступлениях Хасана Роухани появился интересный акцент. Да, он признает, что «за годы работы правительства условия жизни людей стали хуже». Но вот дальше утверждает, что это не правительство плохое, это просто ему и его команде не повезло с Трампом. А пока было все нормально (то есть до Трампа), мы, дескать, семимильными шагами шли к процветанию: «Пока не было санкций, мы смогли добиться беспрецедентного в истории экономического роста». Что, кстати, вполне соответствует действительности: приведенные Роухани данные о том, что «если в 1391 году (по иранскому календарю, соответствует 2012-2013 гг.) рост был отрицательный - минус 4%, то в 1395 году (2016-2017 гг.) он стал положительным - плюс 14%» - вполне корректны и достоверны. Но в том, что говорит иранский президент и другие официальные лица в Тегеране, - не хватает главного, того, что сейчас хочет услышать население – а как Иран собирается жить дальше. Ведь совершенно понятно, что санкционное давление на него не ослабнет. Более того, в преддверии окончания срока действия эмбарго на поставки оружия в Иран – 18 октября 2020 года – оно будет еще больше нарастать.