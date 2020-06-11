Россия засекла опасные эксперименты в лабораториях в Украине и Грузии

Москва озабочена активностью в американских лабораториях «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. Под видом борьбы с эпидемией там проводят опасные эксперименты, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет, в частности, о разработках на базе Центра имени Лугара в Грузии, а также свыше десяти похожих объектов по всей Украине.

По словам Лукашевича, участие в строительстве, финансировании и работе этих лабораторий принимали подконтрольные Пентагону американские ведомства: управление по снижению угрозы Минобороны США, Научно-исследовательский институт Уолтера Рида, Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний Армии США и другие.

Постпред России на заседании совета ОБСЕ обратил внимание на различные утечки в СМИ информации о закрытых экспериментах с такими опасными патогенами, как возбудители чумы и геморрагических лихорадок.