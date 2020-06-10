Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, согласно результатам голосования, бюджет составит $740 млрд. В голосовании приняли участие 27 человек, из которых 25 отдали свои голоса за.

Для окончательного утверждения бюджета проект должен пройти голосование полного состава сената, согласование с проектом палаты представителей, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.

В проект бюджета входит расширение финансирование элементов ПРО и гиперзвукового оружия, а также внесенная на фоне беспорядков поправка сенатора Элизабет Уоррен о переименовании названных именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне военных баз.