Экономике США предсказали огромный рост

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу предсказал экономике США огромный рост во второй половине 2020 года. Таким мнением он поделился в четверг в интервью телеканалу Fox Business, передает ТАСС.

По его словам, в третьем и четвертом кварталах текущего года экономика США вырастет на 20 процентов.

«Учитывая ситуацию на рынках сегодня утром, наблюдается тенденция к росту», — сказал он.

Так он прокомментировал слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который заявил о «сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего» американской экономики.

Кроме того, Кадлоу ожидает, что в 2021 году рост экономики США составит не менее 4 процентов.