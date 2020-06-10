В заявлении депутата Дж.Фейзиева, поступившем в haqqin.az , отмечается, что европейские политики не оставили без внимания лицемерные происки премьер-министра Армении и его заявления, которые служат не разрешению карабахского конфликта, а его углублению.

Сопредседатель комитета парламентского сотрудничества Европейский союз – Азербайджан Джаваншир Фейзиев одобряет и приветствует решение Европарламента, осуждающее планы Еревана по строительству новой автомагистрали из Армении в Нагорный Карабах , так как оно было принято без согласия официальных властей Азербайджана и в нарушение международного права.

«В конце прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал в одном из своих выступлений строительство новой автомагистрали, соединяющей армянский регион Гафан с Нагорным Карабахом. Дорога, по его словам, пройдет через Губадлы и Джебраил, то есть оккупированные районы Азербайджана. Узнав о деталях проекта Пашиняна, чиновники Европарламента сумели понять, что планы армянского премьера служат не региональному сотрудничеству и сближению между странами «Восточного партнерства», как ожидала Европа, а еще большему усугублению конфликта в регионе. Поэтому официальные лица Европарламента, непосредственно вовлеченные в события на Южном Кавказе, - сопредседатель ЕП по этому региону Марина Кальюранд, докладчик по Азербайджану Ильяна Зовко и докладчик по Армении Траян Бэсеску выступили с совместным заявлением, осуждающим эту провокацию», - сообщает Джаваншир Фейзиев.

Заявления европейских политиков по нагорно-карабахскому конфликту, подчеркивает депутат, не всегда удовлетворяют азербайджанскую сторону. Во многих случаях европейские общественные деятели стараются конкретно не называть агрессора, дабы не нарушать, как считают они, баланс между сторонами. Однако в этот раз в заявлении четко указано, что европарламентарии приветствуют создание транспортных коридоров, но только тех, которые будут служить региональному сотрудничеству. Строительство же дороги, которая пройдет через незаконно оккупированные Губадлинский и Джебраилский районы Азербайджана, при отсутствии разрешения на это официального Баку противоречит международному праву. Реализация этого проекта без участия азербайджанской стороны, подчеркивается в заявлении Европарламента, может еще более укрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана.

Чиновники Европейского парламента выразили возмущение инициативой, которая, по их мнению, препятствует восстановлению взаимного доверия и мира в регионе. Сопредседатели и докладчики ЕП также выразили поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали обе стороны конфликта продолжить переговоры по его урегулированию конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Джаваншир Фейзиев считает, что заявление европарламентариев показало, что в Европе наконец осознали пагубность попыток Армении искусственно продлить карабахский конфликт и сохранить его статус-кво. И теперь Европарламент призывает руководство Армении воздержаться от провокационных заявлений и лицемерных ухищрений и вступить в конструктивный диалог с Азербайджаном.

«Несомненно, такие перемены во взглядах Евросоюза на карабахский конфликт - результат конструктивной, сдержанной и последовательной политики, которую руководство Азербайджана проводит на протяжении многих лет», - убежден депутат Фейзиев.