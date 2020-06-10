США не приняли пока никаких мер по выходу из ВОЗ

Соединенные Штаты не приняли к настоящему времени никаких мер, направленных на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), невзирая на оглашенные президентом Дональдом Трампом решения на сей счет. Об этом сообщила в четверг газета The Hill.

По ее свидетельству, за прошедшие две недели Вашингтоном "не было сделано никаких шагов к официальному выходу" из числа участников ВОЗ.

"Представитель ВОЗ заявил изданию, что организация не получила официального уведомления о том, что США выйдут из ее состава", - говорится в публикации.

В ней также отмечается, что между ВОЗ и профильным американскими ведомствами продолжается сотрудничество. Речь идет о федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтах здравоохранения США. Эти структуры действуют при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.