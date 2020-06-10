Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц

Американская технологическая корпорация Microsoft отказалась продавать полиции США свою технологию распознавания лиц. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил президент компании Брэд Смит.

По его словам, компания не продаст правоохранительным органам США технологию до тех пор, пока в стране не разработают законодательство, регламентирующее использование полицейскими этой системы.

Ранее другие американские корпорации IBM и Amazon отказались продать правоохранительным органам технологии распознавания лиц. Так, Amazon заявила, что в течение одного года не будет позволять полицейским управлениям в США использовать разработанное ею приложение Rekognition, которое ранее неоднократно критиковали за недостаточную точность распознавания лиц темнокожих.