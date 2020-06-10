Sony показала PlayStation 5

Sony представила дизайн PlayStation 5. Трансляция презентации доступна на YouTube-канале компании.

Приставку представили в конце презентации после анонса первых игр для нового поколения. Вместе с обычной PlayStation 5 будет доступна версия без дисковода. Приставки выйдут в конце 2020 года, однако точная информация о дате начала продаж и ценах не сообщается. По оценкам, они будут стоить около 500 долларов.

Большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5. Так, для приставки выйдет обновленная версия GTA V. Среди эксклюзивов анонсировали продолжение Spider-Man в которой главным героем станет Майлз Моралес, Horizon: Forbidden West и Gran Turismo 7.