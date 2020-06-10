Бразилия бьет рекорды по заражению коронавирусом 27 тысяч заболевших за сутки
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 802 тысячи, умерли свыше 40 тысяч человек, сообщает сайт университета Хопкинса.
За последние сутки были выявлены 27 644 случаев коронавируса, скончались 1 123 пациента.
Бразилия занимает, по данным ВОЗ и университета Хопкинса, третье место в мире по числу жертв коронавируса – после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.