В исполнении адресной государственной социальной помощи в законодательстве, охватывающем социальную помощь, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева предусмотрены изменения в двух основных направлениях. Первое направление предусматривает смягчение условий для участия в программе малообеспеченных семей и в целом расширение радиуса охвата данной программы. А второе направление предусматривает создание условий семьям, которым назначена адресная социальная помощь, для выхода в малый бизнес и повышения доходов путем развития деятельности в сфере самозанятости в соответствии с их трудовым потенциалом.

Милли Меджлис Азербайджана принял законопроект, отражающий ряд новых подходов, связанных с исполнением программы государственной социальной поддержки населения. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения уже подготовило проект изменений в «Правила обращения, назначения, выдачи и отказа в предоставлении адресной государственной социальной помощи». О том, какие изменения ждут нуждающихся в такой помощи, сообщили haqqin . az в отделе по коммуникациям и связям с общественностью министерства.

Первое направление изменений

Происшедшие в составе семьи изменения или отсутствие сообщения об этих изменениях не будут служить причиной отказа в назначении социальной помощи или прекращения установленной семье социальной выплаты. Обязательное сообщение требуется лишь при изменениях, произошедших в доходах семьи. А сроки предоставления этих изменений лицами, представляющими семью, продлены с 5 рабочих дней до 15 рабочих дней.

Многие малообеспеченные семьи имеют кредиты или вынуждены были взять кредиты после назначения социальной помощи. По действующему закону при рассмотрении права семьи на получение адресной социальной помощи в расчетах его среднемесячного дохода учитываются и взятые им долги, в том числе и кредиты. Даже после назначения социальной помощи выплаты этой помощи прекращаются по причине получения членом семьи кредита или не сообщения об этом. А право на повторное обращение для получения социальной помощи ограничивается на срок в 1 год. Все это приводит к тому, что данные малообеспеченные семьи не могут полностью воспользоваться предоставленными им программой возможностями. Сегодня же такие ограничения устраняются, создаются условия для того, чтобы взятый членом семьи кредит не мешал правам семьи на социальную помощь.

Кроме того, в настоящее время при превышении среднемесячной суммы расходов на коммунальные услуги и связь на каждого члена семьи утвержденного по стране промежуточного минимума на 10% и более, в назначении социальной помощи отказывается. К примеру, если в семье из 5 человек сумма расходов на каждого члена семьи превышает 95 манатов (19х5) в назначении социальной помощи ей отказывается. Изменения коснулись и этой сферы – это соотношение увеличено с 10% до 15%.

Значительно сокращается и количество сведений, требующихся при обращении за адресной социальной помощью. Так, не будут требовать у граждан указывать в заявлении-декларации ту информацию, которую можно получить в электронно-информационных базах. А насколько эффективно работает эта система мы видели в последние месяцы, когда Минтруда пришлось решать в короткие строки очень сложные задачи.

Второе направление изменений

По новым правилам срок назначения социальной помощи снижается с 2 лет до 1 года. Причина ясна. Нельзя допускать, чтобы у малообеспеченной семьи укреплялась привычка к зависимости от социальной помощи, терялась склонность к вступлению на рынок труда, которая косвенным образом возникает при долгосрочной помощи. В этой сфере новый закон также предусматривает создание механизмов для привлечения семей, которым назначена социальная помощь, к самозанятости. Кстати, в утвержденных решением Кабинета Министов от 13 мая 2020 года «Правилах организации самозанятости безработных лиц» также говорится о предоставлении преимущества при организации самозанятости наряду с прочими чувствительными группами и лицам, получающим социальную помощь.

Таким образом, новые изменения в законодательство направлены на увеличение доступности адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, смягчение условий для получения социальной помощи, расширение охвата малообеспеченной части населения программой социальной помощи. В то же время для семей, которым назначена социальная помощь, предусматривается создание условий для выхода в малый бизнес и роста доходов посредством программы самозанятости.

Чтобы хоть как-то разбавить сухой канцелярский язык министерства живыми фактами, и показать масштабы проделанной и предстоящей еще работы, приведем несколько конкретных фактов.

С 1 апреля текущего года количество получающих социальную помощь семей возросло на 12 тыс. В настоящее время программой адресной социальной помощи охвачены 350 тыс членов 83 тыс семей. А сумма помощи, получаемая каждой семьей, составляет 225 манатов.

В то же время в прошлом году к программе самозанятости было привлечено 10 352 человека. Получив свои активы в форме товаров и материалов, они создали домашние хозяйства. Из них 2373 человека - лица с инвалидностью, 1860 – вынужденные переселенцы, 479 – получающие адресную социальную помощь, 134 - лица, освободившиеся из мест заключения.

А в этом году по поручению главы государства ведутся работы по привлечению к программе самозанятости 12 тыс семей. И вновь особое внимание будет обращено на инвестирование в домохозяйства получающих адресную соцпомощь лицам путем охвата их программой самозанятости.