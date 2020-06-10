Южная Америка охвачена коронавирусом

Эпидемия коронавируса стремительно распространяется в странах Южной Америки, которая в эпидемиологическом плане превратилась в самый опасный континент.

Ранее haqqin.az писал, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 802 тысячи, умерли свыше 40 тысяч человек.

Свыше 214 тысяч заболевших зафиксировано в Перу, где только за последние сутки выявили почти 6 тысяч новых больных. При этом количество умерших за сутки составило 206 человек.

Не менее драматическая ситуация сложилась и в Чили, где за последние сутки заболели 5596 человек, а общее количество больных превысило 154 тысячи. За сутки от коронавируса в Чили погибли 173 человека.