Дать свою оценку шведскому опыту, а заодно предположить, что могло быть, если бы Азербайджане поступил так же, haqqin.az попросил американского ученого в области биоинформатики и молекулярной биологии, директора отдела профессиональных услуг в одном из ведущих научных изданий мира Elsevier Антона Юрьева.

Помнится, статью haqqin.az об отказе Швеции от борьбы с COVİD-19 в середине марта прочитали почти два миллиона человек. Так, может, и Азербайджану следовало бы, подобно Швеции, не отменять занятия в школах, сообщение между городами, не закрывать моллы, рестораны и бульвары? Анализ шведского эксперимента примечателен достоверностью официальных данных этой страны по инфицированным и умершим, так как это открытое государство с транспарентной государственной политикой.

Азербайджан медленно, но верно идет к пику эпидемии коронавируса. Понятно, что ситуация неуклонно диктует меры ужесточения карантинных ограничений, чтобы волна инфекции не перешла в девятый вал. Но и у нас, как, впрочем, повсюду в мире, чем жестче карантин - тем больше его противников. Все чаще социальные сети и даже СМИ ставят под сомнение если и не само существование ковида, то уж опасность заражения им. И, соответственно, необоснованность каких-то там противоэпидемиологических мер…

- Хотя в Швеции в три раза больше смертность, чем в Норвегии, Дании и Финляндии вместе взятых, эта страна продолжает свой бескарантинный эксперимент. Что можете сказать в связи с этим?

- С самого начала карантин и другие меры, такие как ношение масок и социальное дистанционирование, применяются для того, чтобы замедлить распространение вируса, избежать перегрузки системы здравоохранения и выиграть время. Если эффективные лекарства или вакцина не будут найдены, то шведский подход даже может себя оправдать. Дело в том, что если не будет лекарства или вакцины, то в Швеции и странах, которые ввели карантин, погибнет примерно одинаковое число людей. Только в странах, придерживающихся ограничений, они станут умирать в течение двух-трех лет, а в Швеции - за 5-6 месяцев. Количество умерших ничем не будет отличаться, если не будет лекарств и вакцин... Единственный смысл карантина в том, чтобы дать время перестроиться системе здравоохранения и фармацевтической промышленности, чтобы найти целительные препараты. Очень хочется надеяться, что скоро появятся эффективные лекарства, и тогда получится, что умершие шведы не смогли этого дождаться. С моей точки зрения, если Швеция продолжит в том же духе, это будет очень большой ошибкой. Потому рад, что шведские политики почесали затылки и все же задумались об альтернативах нынешнему подходу. Недавно главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что отказ от карантина был ошибочным решением и локдаун надо было ввести с самого начала пандемии. Но это признание было сделано после того, как в Швеции умерли почти пять тысяч человек...

- Но в Швеции не закрывали школы и рестораны в надежде, что все переболеют и выработается коллективный иммунитет. Может, у них уже есть, как это еще называют - всеобщий иммунитет и шведы будут меньше болеть и меньше умирать от ковида?

- Можно сделать простой подсчёт. На 7 июня в Швеции 44 730 инфицированных были проверены, потому что у них были симптомы и они обратились к врачу. Таких пациентов, как показывает статистика по всему миру, около 15%. То есть, всего в этой стране переболели не больше 500 000 человек, то есть меньше 10% населения. Поэтому шведские цифры могут увеличиться раз в 5-10, если не появятся лекарства и вакцины.

Другой пример. В итальянском Бергамо сейчас у каждого второго иммунитет на COVID-19, то есть у 50% населения коллективный иммунитет. Чтобы такой же стадный иммунитет развился в Швеции, вся страна должна пройти через статистику, похожую на Бергамо, где смертность от инфекции оценили в 0,61%. Стало быть, без лекарств и вакцины умрут около 61 000 шведов, пока эта страна достигнет 50%-ного стадного иммунитета.

Есть, конечно, еще надежда, что вирус ослабнет и перестанет быть таким смертоносным, но это все равно что на чудо надеяться. Я бы все-таки искал лекарства и разрабатывал вакцину.

- Как оказалось, COVİD-19 не только агрессивный, но и очень мстительный. Страны, выбравшие экономику в дилемме «жизнь людей или стабильная экономика», столкнулись с очень большими людскими потерями. Президент Бразилии Жаир Болсонару был против карантина и абсолютно уверен в том, что ковид - это безобидный грипп. Его заблуждение обернулось катастрофической ситуацией - уже несколько дней, как Бразилия просто остановила ежедневные сводки инфицированных и умерших…

- Бразилия - пример того, как жить собственными иллюзиями и не верить, тому, что говорят другие люди, о ковиде в том числе. Есть еще более трагический пример эквадорского города Гуаякиль, ставшего эпицентром вспышки коронавируса в этой стране, где тоже не вводили карантин. Там вообще мобилизованная правительством армия не успевала собирать трупы с улиц. Люди умирали со скоростью 500 человек в день, а армия успевала убирать 100-200 трупов в день. По городу лежали тела умерших, завернутые в полиэтилен. Вот что может сделать этот вирус при худшей ситуации. Бразилия висела на волоске от того, чтобы стать Гуаякилем. Хотя президент Бразилии не верил в существование ковида, местные муниципалитеты не послушались его и по своей инициативе ввели карантинные меры, особенно в самом густонаселенном регионе Сан-Паулу. Это и спасло страну от картины в Эквадоре, где улицы усеяны трупами.

Да, экономика - это способ людей поддерживать и улучшать свое благополучие и уровень жизни, и вряд ли повышение уровня смертности, ношение масок и социальное дистанционирование можно назвать благополучной жизнью. Стабильности я бы тоже не ожидал в таком сценарии. Для меня наиболее приемлемое развитие событий - карантин, за время которого нужно найти лекарства и разработать вакцину.

- Какой вы видите жизнь людей мира в фазе постепенной отмены ограничений? К примеру, Греция только за 10 дней возобновления воздушного сообщения с Катаром получила 19 новых случав инфекции, при том что до открытия авиаперевозок новых случаев не было…

- Вирус станет распространяться очагами и локальными вспышками, которые будут затухать после введения карантина на месте их возникновения. Большинство носителей будет в развивающихся странах с плохими системами здравоохранения, медицинского обслуживания и с большим количеством бедных и малообразованных людей. То есть там, где не могут контролировать эпидемию. Оттуда вирус будет совершать время от времени «набеги» в развитые страны через туризм, мигрантов и сезонных рабочих. А для больших стран, таких как Россия, США и Китай, такая динамика возможно и внутри страны - между развитыми и малоразвитыми регионами. Всех приезжающих из мест с плохой эпидемиологической обстановкой надо тестировать на вирус. У Азербайджана границы со странами с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией – Иран и Россия. Но, в принципе, можно будет открыть границы со странами, где ковида очень мало.

- Судя по исследованиям немецких ученых, дети могут быть даже более заразными, чем взрослые. Говорят, в горле ребенка собирается коронавируса в три раза больше, чем у взрослого…

- Как утверждает научная и медицинская литература, подавляющее большинство детей почти не испытывают симптомы и при этом могут инфицировать взрослых и престарелых. Их поцелуи бабушкам и дедушкам могут в прямом смысле оказаться смертельными. По каким-то еще неизвестным науке причинам иммунитет детей легко справляется с вирусом и не позволяет ему спуститься в нижние отделы дыхательных путей, где начинаются значительные осложнения. Почету так происходит, пока никто не знает. Понятно, что иммунная система детей отличается от иммунной системы взрослых. Вроде бы иммунитет взрослых должен быть более «опытным», так как испытал на себе предыдущие коронавирусы, но…. Известно, что инфицирование другими вирусами слегка защищает от COVİD-19. Видимо, тут играет роль тот факт, что дети очень часто болеют различными простудными заболеваниями и иммунная система помнит об этом. Возможно, детский иммунитет все время активен и натренирован тем, что они часто болеют ОРЗ. Это моя теория, которую предстоит еще подтвердить.

Думаю, что в условиях пандемии, следует продолжить развивать дистанционное обучение для более взрослых детей, благо техника сейчас это позволяет. К сожалению, для детских садов и младших школьников у меня нет хорошего решения. Понятно, что маленькие дети дистанционно учиться не могут. Так что придется рисковать, однако регулярно тестируя всех.

- Специалисты Нидерландов обнаружили у большинства тяжелых больных и умерших от ковида в Гааге дефицит витамина K, который содержится в шпинате, яйцах, твердых сортах сыра и др. Это вселило надежду, что изменение рациона может быть частью борьбы с ковидом. Могут ли витамины помочь нам противостоять коронавирусу?

- Хорошее здоровое питание поможет противостоять любой болезни, не только коронавирусной инфекции, потому что улучшает работу иммунной системы и качество крови. Кроме витамина К, нужно следить за витамином D, которого не хватает почти у 40% населения. Многие пробиотики также укрепляют иммунную систему.

Но прямого влияния витаминов на сами вирусы нет. Есть влияние на клетки иммунной системы, которые используют витамины для того, чтобы выработать антитела или активироваться в ответ на инфекцию. Иммунная система использует энергию, чтобы размножиться и противостоять инфекции, и чтобы эту энергию превратить в иммунный ответ, нужны витамины, которые отвечают за все реакции метаболизма в организме. Так что восполнять дефицит витаминов надо для усиления иммунного ответа. Витамин Витамин K и ряд других нужны для процесса свертываемости крови и обеспечения нормального кровообращения. Поэтому его организму нужно много. Когда витамина К не хватает, то появляется высокая вероятность тромбозов в крови. У ковида есть свойство, проникая в нижние отделы легких, а оттуда в сосуды кровотока, вызывать тромбозы. Отсюда и следуют рекомендации относительно витамина K.

- В связи с ростом случаев ковида в крупных городах Азербайджана был объявлен двухдневный локдаун. Насколько, по-вашему, эффективен такой метод разрыва цепи заражений?

- Думаю, что два дня мало. Надо как минимум на две недели закрывать города. Две недели - это инкубационный период вируса. На сегодняшний день вирус пропал в небольших островных государствах - Новой Зеландии, Исландии, Тайване. Эти страны быстро закрылись и там тщательно проверяют на ковид только в портах. Интересен опыт Японии, тоже островного государства, хотя и довольно крупного, которая эффективно борется с ковидом. Там врачи ищут и находят среди инфицированных активных переносчиков, которых в медицине называют суперраспространителями или суперпереносчиками. Это люди с высокой вирусной нагрузкой, то есть у них в горле и носу много вирусов. Но при том, что у них практически нет симптомов, они активно передвигаются по стране в силу своей профессии: разносчик пиццы, водитель такси и др. В Японии эпидемия вяло развивается, потому что врачи находят этих суперраспространителей и сажают тех, кто с ними контактировали, на карантин. И это хорошо работает. Помещают на карантин не всю страну, а тот кластер людей, которые контактировали с суперпереносчиком. В результате в Японии эпидемия если и не остановилась, то протекает гораздо медленней, чем в других странах.

Не у всех зараженных высокая вирусная нагрузка, но есть люди с высоким титром и без симптомов. И когда они активно передвигаются, то заражают большое число людей, становятся суперпереносчиками. Таких надо выявлять и определять их контакты с последующим помещением в карантин. Причем в Японии не проводят массового тестирования, а выявляют суперпереносчиков среди протестированных из групп риска. Кстати, среди тех, кто инфицировал суперпереносчика, также могут встречаться суперпереносчики.

- За прошедшие шесть месяцев смогли ли ученые получить полное представление о вирусе и ждать ли нам новых «сюрпризов»?

- Мы очень многое узнали о вирусе. Нам известно, как защитить общество от коронавируса. К сожалению, эти методы защиты неудобны для большинства граждан, так как они ограничивают свободу передвижения. Но эти методы работают. Возможно, с их помощью предотвратить вторую волну и не удастся, но можно значительно уменьшить ее силу. Поэтому прежде всего нам надо создать лекарство, которое убьет коронавирус.

Озадачивает тот факт, что мировая фармацевтика зациклилась на антималярийном препарате гидроксихлорохине. А ведь есть много других возможностей. Все лекарства, над которыми сейчас работают, создавались не для ковида. Сейчас стараются перепрофилировать известные лекарства от других болезней на ковид. Это значит, что ни один из них не будет на 100% эффективен. К примеру, тот же хлорохин эффективен на 60-70%, ремдисивир - на 70-80%. Но есть же другие препараты для перепрофилирования, о которых никто не вспоминает. Может, другие препараты будут эффективны на 90%. Вот в чем проблема. Твердо уверен, что в ближайшем будущем появится хорошее лекарство, которое значительно облегчит течение заболевания ковидом.

- Ближайшее будущее - это сколько?

- Думаю, что на перепрофилирование более эффективных препаратов понадобится 3-4 месяца и 6 месяцев - на разработку лекарств, которые будут действовать напрямую на вирусные белки и хотя бы на 99% станут убивать коронавирус. Это будут новые лекарства, разработанные непосредственно против коронавируса. А пока надо перевести экономику на карантинные рельсы, установить везде дезинфицирующие приборы, надевать маски, соблюдать дистанцию в закрытых помещениях. И чтобы за этим следила не только полиция, но и все общество. Не следует собираться большими группами в одном месте. Надо учесть, что COVİD-19 заточен на образе жизни летучих мышей. Вирус знает, как только летучие мыши соберутся вместе, то это его время, чтобы распространяться. И это время ограничено, так как летучие мыши периодически улетают из пещеры. Точный механизм никто не знает, но, судя по всему, вирус распознает высокую концентрацию людей. Это происходит, видимо, за счет высокой концентрации вируса в воздухе, когда много людей начинают дышать, кашлять в закрытом помещении. В комнате накапливаются большое количество вирусных частиц. В случае скопления многих людей в одном месте с вирусом, который долгое время живет в организме человека, начинает происходить усиленная репликация, в результате экспоненциально повышается количество инфекции. Поэтому надо тщательно избегать мест большого скопления людей, особенно без масок. Кстати, исследователи определили, что вирус больше распространятся через нос, чем через рот. Поэтому необходимо, что бы маска обязательно прикрывала и нос.

- ВОЗ удивила информацией о том, что люди, бессимптомно перенесшие ковид, редко заражают других…

- Никто толком не знают, что в этом случае имеет в виду ВОЗ. Нет каких-то научным материалов на этот счет. Там, видимо, имели в виду, что люди асимптоматически перенесли ковид, вылечились и не знали, что болеют. Но откуда взяли, что асимптоматически инфицированные редко кого заражают, непонятно? Выявлены, кстати, пресимптоматически инфицированные люди, которые 2-3 недели болели без симптомов, а потом у них начинались температура, кашель и др. Вот за эти 2-3 недели они и успевают заразить кучу людей. И тем, что есть пресимптоматическое состояние, ВОЗ соглашается. А про контагиозность асимптоматических больных нет никаких научных исследований и статей... Так что будем разбираться.