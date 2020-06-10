Агентство Reuters сообщает, что после встречи с представителями профсоюзов пресс-секретарь авиагиганта проинформировала — излишек рабочей силы составляет уровень в 22 тысячи, занятых на полную ставку, а в общей сложности - 26 тысяч «лишних людей» в форме авиакомпании.

По недавним данным авиаперевозчик может уволить порядка 26 тысяч человек — здесь считают, что это количество превышает истинные потребности компании. А ведь еще несколько дней неделю назад заявлялось, что работу потеряют всего 10 тысяч сотрудников Lufthansa.

Крупнейшая авиакомпания не только в Европе, но и в мире — Lufthansa несет колоссальные убытки в результате повсеместного закрытия воздушного пространства. Надеясь на огромные финансовые вливания государства, чтобы снизить расходы немецкий гигант вынужден сокращать рабочие места, переводить часть персонала на неполную ставку.

На прошлой неделе Lufthansa взяла на себя обязательство провести широкую реструктуризацию, охватывающую уменьшение количества рабочих мест и продажу активов.

Она должна добиться этого, чтобы ответить на помощь немецкого государства, обещавшего влить в нее 9 миллиардов евро и справиться с потерями, понесенными из-за пандемии коронавируса.

В первом квартале текущего года Lufthansa объявила о 2,1 миллиарда евро чистых убытков. Интересно, что еще до пандемии, год назад авиаперевозчик тоже был в «минусе», однако, в занчительно меньшем - только в размере 320 миллионов евро. В результате введенных мер по закрытию воздушного пространства авиагигант «приземлил» свыше 700 своих самолетов, вставших на прикол. Количество пассажиров всех авиалиний, входящих в концерн, в апреле упало на 98 процентов в годовом исчислении.

Авиакомпания пытается достигнуть соглашения с профсоюзами, касающегося работы на неполный рабочий день, а также найти иные способы снижения оплаты персонала. И работодатели хотят успеть это сделать перед чрезвычайным общим собранием, которое намечено на 25 июня. На нем предполагается голосование за план спасения фирмы. Представляющий интересы стюардесс и стюардов профсоюз UFO, захотел, чтобы Lufthansa обязалась избежать принудительных увольнений.

В свою очередь, профсоюз пилотов предложил то, что предложили его члены: снизить вознаграждение за труд вплоть до 45 процентов, что сэкономило бы в сумме до 350 миллионов евро. Взамен же профсоюз хочет, чтобы фирма спасла как можно больше рабочих мест.

Тяжелые времена переживают все авиакомпании мира. Но далеко не все могут получить такую мощную поддержку, как Lufthansa. Правда, соглашение между государством Германии и этой компанией предусматривает и ответные шаги со стороны рушащегося автогиганта. А они, как видно, будут, несомненно, очень болезненными для десятков тысяч ее сотрудников и их семей.