А вскоре ее подтвердил пресс-секретарь Европейской комиссии Адальберт Янц, заявив, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже объявил о таком решении правительства.

Эта информация прозвучала как неофициальная, хотя об этом сообщила корреспондент польского радио RMF FM в Брюсселе Катажина Шиманьска-Боргинон , близкая к официальным источникам.

Как мы сообщали, процесс постепенного открытия границ и оживления экономики в Евросоюзе продолжается. После тщательной оценки ситуации с пандемией в стране и в целом в Европе, после переговоров с Брюсселем польские власти приняли решение — в ночь с 12 на 13 июня отменить пограничный контроль на внутренних границах со странами Шенгенской зоны.

Польша в рамках Шенгена граничит с такими странами, как Германия, Литва, Чехия и Словакия. Теперь гражданам этих государств, пересекая границу Польши, не нужно будет запираться в месте проживания на 14 карантинных дней.

По мнению газеты niezalezna, отмена существовавшего несколько месяцев режима погранконтроля будет осуществлена «недискриминационным» путем — это означает, что жители всех стран Шенгена могут свободно посещать Польшу.

Путешествовать по свободной от виз зоне граждане ее стран будут беспрепятственно, если какое-либо из государств не сделает исключений для другого. Не будет препятствий также для транзита. Правда, скорее всего, пока что въезд сюда будет закрыт для граждан Швеции. Там коронавирус пока еще не идет на спад.

Европейская комиссия предлагает постепенное «снесение» ограничений в пересечении внутренних границ ЕС с 1 июля, сказал в Брюсселе шеф евросоюзовской дипломатии высокий представитель, он же вице-президент Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил об этом на еженедельном заседании Еврокомиссии во время дискуссии по этому вопросу. Была затронута тема мер, предпринятых странами-членами на внутренних границах ЕС из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

"Коллегия установила, что несколько государств находятся в процессе отмены контроля на внутренних границах. Мы считаем, что этот процесс должен быть завершен в текущем месяце", - сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания.

Как отметил он, отмена ограничений, касающихся внутренних границ ЕС, наступит как вторая фаза таких действий.

Еще на этой неделе Еврокомиссия должна принять свою оценку ограничений, касающихся путешествий, и представить свой подход к постепенной и частичной их отмене с 1 июля.

Из ответов высокопоставленного еврочиновника на вопросы можно было сделать вывод, что не сразу границы ЕС откроются для граждан всех государств вне Шенгенской зоны.

В том числе, пока что они будут закрыты и для граждан Азербайджана.

Брюссель хочет, чтобы открытие границ происходило скоординированно и на основе конкретных критериев. Одним из них является уровень заболеваемости на 100 тысяч населения. Он не должен превышать 15 случаев заражения в сутки.

Пока что большинство границ для стран вне Евросоюза закрыты до 15 июня, если нет срочной необходимости и особых случаев для перемещения. На сегодня, практически все страны-члены хотели бы продлить этот режим таких ограничений несколько дольше. Гражданам многих стран остается терпеливо ждать, когда прозвучит заветная дата открытия границ Шенгена для них.