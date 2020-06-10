Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность привлечь состоятельных британцев к выделению средств на государственные пакеты помощи в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как рассказал один из собеседником агентства, такими действиями Минфин собирается пополнить истощенную государственную казну, запасы которой пошли на борьбу с инфекцией. Меры поддержки населения и расходы, связанные с COVID-19, обойдутся Великобритании в 133 миллиарда фунтов стерлингов.

Опрошенные агентством экономисты считают, что правительство может повысить налог на сбережения, налог на прирост капитала, НДС или налог на имущество.

По данным на 12 июня, в Великобритании коронавирусом заразились более 292,9 тысячи человек, умерли 41,4 тысячи граждан. Страна находится на пятом месте в мире по числу инфицированных.