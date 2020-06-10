Не исключено, что в в этот летний период в отдельные дни в Азербайджане ожидается аномальная жара, сказал главный гидролог Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, передает Trend.

По словам Вердиева, обычно аномальная жара в летний период наблюдаются в отдельные дни июля и августа: "Статистические данные показывают, что в прошлом аномально жаркие дни продолжались один-два дня, однако в последние годы такие дни наблюдались непрерывно до одной недели. А это значит, что температура воздуха растет с каждым годом".

Представитель Минэкологии добавил, что увеличилось количество дней, когда в Баку и на Апшеронском полуострове регистрируется температура выше 35 градусов тепла. Вердиев связал это с изменением климата: "Последние данные показывают, что июль и август - самые жаркие летние месяцы в Азербайджане. Самая высокая температура в Баку в летние месяцы была зарегистрирована 4 августа 2015 года - 41,2 градуса, 9 августа 2017 года - 42,6 градуса и 1 июля 2018 года - 42,7 градуса".