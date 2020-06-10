В Армении признали: Карабах - это Азербайджан

В Армении в паспортном столе жительница оккупированного армянскими вооруженными формированиями Нагорного Карабаха получила паспорт, где в в графе "Место рождения" армянские власти указали Азербайджан, сообщает Вестник Кавказа со ссылкой на Blognews.am.

Отмечается, что документ женщине, родившейся в августе 1975 года в Мартунинском районе (ныне Ходжавенд), выдали в декабре 2019 года.