В Армении признали: Карабах - это Азербайджан
В Армении в паспортном столе жительница оккупированного армянскими вооруженными формированиями Нагорного Карабаха получила паспорт, где в в графе "Место рождения" армянские власти указали Азербайджан, сообщает Вестник Кавказа со ссылкой на Blognews.am.
Отмечается, что документ женщине, родившейся в августе 1975 года в Мартунинском районе (ныне Ходжавенд), выдали в декабре 2019 года.
Данный факт вызвал возмущение в армянском сегменте интернета, поскольку это официальное признание со стороны Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.
В действительности армянские власти не могут выдавать международные паспорта жителям Нагорного Карабаха, где место рождения указывалось бы иначе, чем Азербайджан. Все международные структуры, весь мир считают Нагорный Карабах азербайджанской территорией. К тому же сама Армения не признает сепаратистское образование, созданное на исконно азербайджанских землях.