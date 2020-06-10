Хроника пандемии: свыше 7,5 миллионов инфицированных и 421 тысяча умерших

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 июня превысило 7,51 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 514 473 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 154 тысячи. За весь период пандемии скончались 421 449 пациентов, 3,53 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (802,8 тысячи человек), Россия (502,4 тысячи) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (292,9 тысячи) и Индия (286,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 113 818 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.