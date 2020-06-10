34-летний Фарид Алиев умер от коронавируса

Как сообщает Qafqazinfo, об этом написали в соцсетях родственники умершего.

Согласно информации, Фарид Алиев ранее не страдал какими-либо заболеваниями, был совершенно здоров. В первые дни недомогания он не обратился к врачам, считая, что это всего лишь обычный грипп. Пытался лечить себя в домашних условиях.

Отмечается, что молодой мужчина умер от дыхательной недостаточности, а в последние дни у него наблюдалась высокая температура, кашель и удушье.