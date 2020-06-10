Турецкие специалисты поделились своим опытом с будущими азербайджанскими врачами
Азербайджанский медицинский университет в рамках сотрудничества со Стамбульским университетом с 8 по 12 июня провел онлайн-программу под названием «Прощай, факультет! Здравствуй, врачебная деятельность!»
Как сообщили haqqin.az в вузе, в этой образовательной программе, организованной при поддержке медицинского факультета Стамбульского университета и онлайн-платформы Doktorclub, приняли участие 625 представляющих АМУ будущих врачей-специалистов.
Во время различных сессий данной образовательной программы лучшие профессора Стамбульского университета делились своим богатым опытом со студентами, резидентами и молодыми врачами АМУ. В течение пяти дней ведущие турецкие специалисты в области медицины освещали различные интересные темы, связанные с первыми шагами молодых врачей в самом начале их медицинской практики. Специально, чтобы помочь выпускникам и студентам подготовиться к началу врачебной деятельности, были раскрыты такие темы, как «Мы стали врачами. Что дальше?», «Обязанности, задачи и юридическая ответственность врачей», «Правила общения с пациентами и их близкими» и другие.
Отмечается, что в рамках программы онлайн-обучения и с целью расширения знаний и навыков молодых медиков была дана самая актуальная информация и четкие рекомендации в совершенно разных областях медицины: в кардиологии, психиатрии, гинекологии, хирургии и других. Кроме того, во время онлайн-лекций участниками были прослушаны отдельные курсы на темы «Проблемы с диареей, лихорадкой, травмами и ревматизме у детей», «Анафилактический шок», «Обследование трупов» и др.
Также в рамках образовательной программы была проведена специальная сессия, посвященная широко распространенной сейчас в мире и потому актуальной теме пандемии COVID-19. В онлайн-режиме состоялись встреченные с большим интересом лекции на темы «Вирусные инфекции и поведение в период пандемии», «Клинический курс COVID-19 и факторы риска», «Планирование лечения коронавируса», «Профилактика заболевания на начальном этапе заражения» и другие.
По завершении учебной программы «Прощай, факультет! Здравствуй, врачебная деятельность!» получившие образование в АМУ молодые медики отметили, что получили большое количество важной информации и рекомендаций относительно повышения квалификации и подготовки к будущей медицинской практике. Также они выразили глубокую благодарность организаторам онлайн-мероприятия и профессорам Стамбульского университета.