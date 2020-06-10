Турецкие специалисты поделились своим опытом с будущими азербайджанскими врачами

Во время различных сессий данной образовательной программы лучшие профессора Стамбульского университета делились своим богатым опытом со студентами, резидентами и молодыми врачами АМУ. В течение пяти дней ведущие турецкие специалисты в области медицины освещали различные интересные темы, связанные с первыми шагами молодых врачей в самом начале их медицинской практики. Специально, чтобы помочь выпускникам и студентам подготовиться к началу врачебной деятельности, были раскрыты такие темы, как «Мы стали врачами. Что дальше?», «Обязанности, задачи и юридическая ответственность врачей», «Правила общения с пациентами и их близкими» и другие.

Отмечается, что в рамках программы онлайн-обучения и с целью расширения знаний и навыков молодых медиков была дана самая актуальная информация и четкие рекомендации в совершенно разных областях медицины: в кардиологии, психиатрии, гинекологии, хирургии и других. Кроме того, во время онлайн-лекций участниками были прослушаны отдельные курсы на темы «Проблемы с диареей, лихорадкой, травмами и ревматизме у детей», «Анафилактический шок», «Обследование трупов» и др.