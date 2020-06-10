Владельца объекта крупно оштрафовали за вырубку деревьев в Баку

Сотрудники Госслужбы экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов рассмотрели поступившую в министерство жалобу о вырубке деревьев по улице Мазахира Рустамова в Хатаинском районе Баку, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе расследования по указанному адресу выяснилось, что с целью расширения объекта во время строительных работ был вырублен лох, также два фруктовых дерева остались на строящейся территории. В отношении владельца объекта Санана Фатуллаева был составлен протокол по этому факту, он был оштрафован на 2 800 манатов.

Для прекращения строительных работ с целью сохранения двух фруктовых деревьев, попавших под строительную площадку, было сделано обращение в ИВ Хатаинского района и в Главное управление архитектуры и градостроительства Баку.