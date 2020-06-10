Банк Республика укрепляет сотрудничество с EBRD

Банк Республика, активно поддерживающий развитие бизнеса в Азербайджане, присоединился к «Программе технического сотрудничества для укрепления потенциала финансовых посредников» Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), совместно финансируемой Европейским Cоюзом (ЕС) в рамках инициативы EU4Business.

Выбор Банка Республика в качестве основного партнера для реализации международных проектов в Азербайджане со стороны EBRD может в очередной раз рассматриваться как свидетельство высокого уровня доверия к банку.

В соответствии с соглашением, Банк Республика будет и далее совершенствовать кредитование микро-, малых и средних предприятий и адаптировать к передовой международной практике. С этой целью известная международная консалтинговая компания будет оказывать техническую поддержку банку. Эта новая область сотрудничества между Банком Республика и EBRD основана на успешном внедрении кредитных линий, предоставленных EBRD банку для поддержки малого и среднего кредитования, а также кредитов для фермеров и предприятий, ведущих сельскохозяйственную деятельность в регионах Азербайджана, которая также поддерживается ЕС.

Банк Республика, придерживаясь своей стратегии по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства, имеющий филиалы и отделения в большинстве региональных центров республики, продолжает вносить свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, таких сфер, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и услуги.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.