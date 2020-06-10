МИД Ирана: США скоро встанут на колени перед Тегераном

Политика Вашингтона в скором времени приведет к тому, что США встанут на колени перед Ираном. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Вы (США) скоро встанете на колени перед иранской нацией", - написал он в Twitter.

По мнению Мусави, "правительство США придерживается подхода "коленом на шею" как к своему народу, так и в отношении людей во всем мире", передает ТАСС. В результате "сломлена не иранская шея, а американское колено", отметил представитель иранского МИД.

Администрация президента США Дональда Трампа придерживается политики максимального давления на Иран. США, в частности, наложили санкции на иранский нефтяной экспорт, добились отключения страны от системы международных расчетов SWIFT и регулярно вводят новые ограничения в отношении физических лиц и организаций, связанных с Ираном.