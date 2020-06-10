Так, первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян в беседе с Новости-Армения заявила, что «это заявление - полный провал парламентской дипломатии, в том числе работы парламентской комиссии по внешним связям, оно было принято при попустительстве или согласии армянской стороны и угрожает национальной безопасности Армении».

Жесткое заявление Европарламента о планах Армении построить третью дорогу в оккупированный Нагорный Карабах вызвало шок в Ереване.

Докладчики Европейского парламента: по Азербайджану - Желена Завко, по Армении - Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд приняли совместное заявление о планах по строительству дороги, которая напрямую бы связала Армению и оккупированный Карабах.

Это первый в истории совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

Как говорилось в заявлении, решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана, что является нарушением норм международного права.

«Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий. Поэтому мы считаем эту инициативу предосудительной, поскольку она не содействует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению», - говорилось в заявлении.

«Или это провал, если армянская сторона старалась, но что-то не получилось, или это как раз логический результат той тактики и стратегии международного урегулирования карабахского конфликта, которые взяли на вооружение власти Армении.

Я не думаю, что это результат некомпетентности. Утверждала и утверждаю, что у нынешних властей есть стратегия, просто она абсолютно противоречит национальной безопасности и интересам Армении и Карабаха», - заявила Лариса Алавердян.