Новый рекорд ударных турецких беспилотников видео

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Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, разработанный инженерами компании Baykar, установил новый рекорд общего налета.

Об этом в своем Twitter написал технический директор компании Baykar, председатель попечительского совета Фонда Т3 Сельджук Байрактар.

По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 налетал 200 тысяч часов, является рекордным показателем для турецкой авиации.

«Мы свободны и независимы в воздушном пространстве», - написал Байрактар.

Напомним, что в начале июня вступило в силу «Соглашение о финансовом сотрудничестве в военной сфере» между Азербайджаном и Турцией, согласно которому Турция открывает Азербайджану кредитную линию на 200 миллионов лир и на эти средства он может приобрести у братской страны военную технику и вооружения.

Тогда же турецкие эксперты в области безопасности и обороны заявили, что Азербайджан будет закупать у Турции больше новых боевых систем, включая ударные и беспилотные аппараты, разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА) и ударные вертолеты «Атак».

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