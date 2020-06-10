Новый рекорд ударных турецких беспилотников видео
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, разработанный инженерами компании Baykar, установил новый рекорд общего налета.
Об этом в своем Twitter написал технический директор компании Baykar, председатель попечительского совета Фонда Т3 Сельджук Байрактар.
Göklerde 200 Bin Saat!— BAYKAR (@Baykar_Savunma) June 10, 2020
Türkiye'nin en uzun havada kalış ve en yüksek irtifa rekorunu kıran #BayraktarTB2 SİHA'larımız bir rekor daha kırdı.
Türk havacılık tarihinde ilk kez yerli ve milli bir hava aracı toplamda 200 bin saatlik uçuş gerçekleştirdi.#MilliTeknolojiHamlesi✈️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/apkH2s2Qmw
По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 налетал 200 тысяч часов, является рекордным показателем для турецкой авиации.
«Мы свободны и независимы в воздушном пространстве», - написал Байрактар.
Напомним, что в начале июня вступило в силу «Соглашение о финансовом сотрудничестве в военной сфере» между Азербайджаном и Турцией, согласно которому Турция открывает Азербайджану кредитную линию на 200 миллионов лир и на эти средства он может приобрести у братской страны военную технику и вооружения.
Тогда же турецкие эксперты в области безопасности и обороны заявили, что Азербайджан будет закупать у Турции больше новых боевых систем, включая ударные и беспилотные аппараты, разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА) и ударные вертолеты «Атак».