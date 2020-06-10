По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 налетал 200 тысяч часов, является рекордным показателем для турецкой авиации.

Напомним, что в начале июня вступило в силу «Соглашение о финансовом сотрудничестве в военной сфере» между Азербайджаном и Турцией, согласно которому Турция открывает Азербайджану кредитную линию на 200 миллионов лир и на эти средства он может приобрести у братской страны военную технику и вооружения.

Тогда же турецкие эксперты в области безопасности и обороны заявили, что Азербайджан будет закупать у Турции больше новых боевых систем, включая ударные и беспилотные аппараты, разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА) и ударные вертолеты «Атак».