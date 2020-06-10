Пашинян: Ситуация напряженная. 612 новых зараженных коронавирусом

В Армении число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 612 и достигло 15 281, еще 13 человек скончались, сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

"В Армении подтвержден 15 281 случай коронавируса. Вылечились 5 639 пациентов. Скончались 258 человек", - уточнили в ведомстве.

Сегодня же правительство Армении в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 13 июля режим чрезвычайного положения в стране, введенный 16 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Медики за сутки подтвердили 612 новых случаев заражения коронавирусом, что показывает наше с вами отношение к сложившейся ситуации. Если нет возражений, то чрезвычайное положение в стране продлевается на месяц - до 13 июля", - приводит ТАСС слова премьер-министра страны Никола Пашиняна.