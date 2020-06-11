Стрельба во дворце юстиции во Франции: есть убитый

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла утром в пятницу во дворце правосудия французского города Ним, передает издание Midi Libre.

Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что на место прибыли наряды полиции и пожарные расчеты. Район, где находится здание, оцеплен, внутрь не пускают никого из сотрудников.

По информации радиостанции France Bleu, "вооруженный мужчина вошёл во дворец правосудия и свёл там счёты с жизнью".